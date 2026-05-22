Верхувен розповів, як Стейтем домовився про бій з Усиком

Верхувен пояснив, як Стейтем допоміг організувати бій з Усиком
Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен згадав історію, яка опинилася в основі організації його поєдинку з Олександром Усиком. Уже 23 травня спортсмени протистоятимуть один одному в Єгипті. На кону опиняться одразу три пояси.
Цей бій міг би не відбутися без зусиль відомого і популярного актора, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSport.
Ідея для другого боксерського бою в кар'єрі Ріко Верхувена з'явилася у вересні 2025 року під час бою Терренса Кроуфорда з Саулем Альваресом. Нідерладський кікбоксер дивився поєдинок удома і листувався зі своїм другом, британським актором Джейсоном Стейтемом, який був на арені.
Як виникла ідея з Усиком
Друзі обмінювалися захопленими повідомленнями з приводу поєдинку "Канело" з Кроуфордом. Верхувен зізнався, що хотів би повернутися в бокс заради поєдинку зі світовою зіркою. Стейтем відповів, що в нього є ідея.
Наступного дня Джейсон зателефонував Ріко і повідомив про свою розмову з Туркі Аль аш-Шейхом. Той позитивно оцінив ідею кросовер-бою і запропонував у суперники Олександра Усика. Трохи згодом він переконав і самого українця погодитися на цей поєдинок.
Бій Усик — Верхувен відбудеться в ніч на неділю, 24 травня, і буде доступний для перегляду в Україні.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про ще один кросовер-бій, у якому може взяти участь колишній футболіст Златан Ібрагімович.
Також Новини.LIVE повідомляли про шлюб молодшого брата Міхаеля Шумахера, обранцем якого став чоловік.