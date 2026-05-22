Верхувен розповів, як Стейтем домовився про бій з Усиком

Джейсон Стетхем і Ріко Верхувен. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен згадав історію, яка опинилася в основі організації його поєдинку з Олександром Усиком. Уже 23 травня спортсмени протистоятимуть один одному в Єгипті. На кону опиняться одразу три пояси.

Цей бій міг би не відбутися без зусиль відомого і популярного актора, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSport.

Ідея для другого боксерського бою в кар'єрі Ріко Верхувена з'явилася у вересні 2025 року під час бою Терренса Кроуфорда з Саулем Альваресом. Нідерладський кікбоксер дивився поєдинок удома і листувався зі своїм другом, британським актором Джейсоном Стейтемом, який був на арені.

Ріко Верхувен у Єгипті. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Як виникла ідея з Усиком

Друзі обмінювалися захопленими повідомленнями з приводу поєдинку "Канело" з Кроуфордом. Верхувен зізнався, що хотів би повернутися в бокс заради поєдинку зі світовою зіркою. Стейтем відповів, що в нього є ідея.

Наступного дня Джейсон зателефонував Ріко і повідомив про свою розмову з Туркі Аль аш-Шейхом. Той позитивно оцінив ідею кросовер-бою і запропонував у суперники Олександра Усика. Трохи згодом він переконав і самого українця погодитися на цей поєдинок.

Читайте також:

Бій Усик — Верхувен відбудеться в ніч на неділю, 24 травня, і буде доступний для перегляду в Україні.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про ще один кросовер-бій, у якому може взяти участь колишній футболіст Златан Ібрагімович.

Також Новини.LIVE повідомляли про шлюб молодшого брата Міхаеля Шумахера, обранцем якого став чоловік.