Верхувен рассказал, как Стейтем договорился про бой с Усиком

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен вспомнил историю, которая оказалась в основе организации его поединка с Александром Усиком. Уже 23 мая спортсмены будут противостоять друг другу в Египте. На кону окажутся сразу три пояса.

Этот бой мог бы не состояться без усилий известного и популярного актера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSport.

Идея для второго боксерского боя в карьере Рико Верхувена появилась в сентябре 2025 года во время боя Терренса Кроуфорда с Саулем Альваресом. Нидерладский кикбоксер смотрел поединок дома и переписывался со своим другом, британским актером Джейсоном Стейтемом, который был на арене.

Как возникла идея с Усиком

Друзья обменивались восторженными сообщениями по поводу поединка "Канело" с Кроуфордом. Верхувен признался, что хотел бы вернуться в бокс ради поединка с мировой звездой. Стейтем ответил, что у него есть идея.

На следующий день Джейсон позвонил Рико и сообщил о своем разговоре с Турки Аль аш-Шейхом. Тот положительно оценил идею кроссовер-боя и предложил в соперники Александра Усика. Чуть позже он убедил и самого украинца согласиться на этот поединок.

Бой Усик — Верхувен состоится в ночь на воскресенье, 24 мая, и будет доступен для просмотра в Украине.

