Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Верхувен объяснил, как Стейтем помог организовать бой с Усиком

Верхувен объяснил, как Стейтем помог организовать бой с Усиком

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 11:49
Верхувен рассказал, как Стейтем договорился про бой с Усиком
Джейсон Стэтхэм и Рико Верхувен. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен вспомнил историю, которая оказалась в основе организации его поединка с Александром Усиком. Уже 23 мая спортсмены будут противостоять друг другу в Египте. На кону окажутся сразу три пояса. 

Этот бой мог бы не состояться без усилий известного и популярного актера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSport

Идея для второго боксерского боя в карьере Рико Верхувена появилась в сентябре 2025 года во время боя Терренса Кроуфорда с Саулем Альваресом. Нидерладский кикбоксер смотрел поединок дома и переписывался со своим другом, британским актером Джейсоном Стейтемом, который был на арене. 

Рико Верхувен
Рико Верхувен в Египте. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Как возникла идея с Усиком 

Друзья обменивались восторженными сообщениями по поводу поединка "Канело" с Кроуфордом. Верхувен признался, что хотел бы вернуться в бокс ради поединка с мировой звездой. Стейтем ответил, что у него есть идея. 

На следующий день Джейсон позвонил Рико и сообщил о своем разговоре с Турки Аль аш-Шейхом. Тот положительно оценил идею кроссовер-боя и предложил в соперники Александра Усика. Чуть позже он убедил и самого украинца согласиться на этот поединок. 

Читайте также:

Бой Усик — Верхувен состоится в ночь на воскресенье, 24 мая, и будет доступен для просмотра в Украине. 

Напомним, Новини.LIVE писали о еще одном кроссовер-бое, в котором может принять участие бывший футболист Златан Ибрагимович. 

Также Новини.LIVE сообщали о браке младшего брата Михаэля Шумахера, избранником которого стал мужчина. 

бокс Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации