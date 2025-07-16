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Главная Спорт Усик признался, что думает о Фьюри

Усик признался, что думает о Фьюри

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 14:19
Фьюри снова бросил вызов Усику, Александр удивил ответом
Александр Усик за несколько дней до боя с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский чемпион Александр Усик готовится к самому ожидаемому бою 2026 года. Уже 19 июля его ждет на "Уэмбли" реванш с Даниэлем Дюбуа. 

Однако уже сейчас Усику пришлось задуматься про следующий поединок, который может стать последним в его карьере, сообщает iFL TV

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Александр Усик снова дал понять, что не боится новых вызовов, особенно когда речь заходит о Тайсоне Фьюри. Украинский чемпион в сверхтяжелом весе не стал выбирать слова, комментируя возможную трилогию с британцем. 

Александр Усик
Александр Усик перед стадионом "Уэмбли". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Усик сказал о новом бое с Фьюри 

В интервью после одной из тренировок украинец назвал своего соперника "жадным сумасшедшим", подчеркнув, что слышал предложения Фьюри и не собирается закрывать на них глаза.

"Эй, жадина, да ты просто сумасшедший. Ты спятил!" — сказал Усик с фирменной полуулыбкой. Это стало реакцией на заявление Тайсона о желании провести третий бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли".

Усик дважды побеждал Фьюри: сначала в мае 2024 года раздельным решением судей, а затем в декабре того же года уже единогласным. Оба поединка вошли в историю мирового бокса и собрали у экранов огромную зрительскую аудиторию. 

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спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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