Ф'юрі знову кинув виклик Усику, Олександр здивував відповіддю

Олександр Усик за декілька днів до бою з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український чемпіон Олександр Усик готується до найочікуванішого бою 2026 року. Уже 19 липня на нього чекає на "Вемблі" реванш із Даніелем Дюбуа.

Однак уже зараз Усику довелося задуматися про наступний поєдинок, який може стати останнім у його кар'єрі, повідомляє iFL TV.

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Олександр Усик перед стадіоном "Вемблі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Усик сказав про новий бій із Ф'юрі

В інтерв'ю після одного з тренувань українець назвав свого суперника "жадібним божевільним", підкресливши, що чув пропозиції Ф'юрі та не збирається закривати на них очі.

"Гей, жаднюга, та ти просто божевільний. Ти збожеволів!" — сказав Усик із фірмовою напівпосмішкою. Це стало реакцією на заяву Тайсона про бажання провести третій бій 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі".

Усик двічі перемагав Ф'юрі: спочатку в травні 2024 року роздільним рішенням суддів, а потім у грудні того ж року вже одноголосним. Обидва поєдинки увійшли в історію світового боксу та зібрали біля екранів величезну глядацьку аудиторію.

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