Усик принес неудачу Роналду в важном матче Аль-Насра

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиях WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Эр-Рияд. Украинец посетит большое боксерское шоу где определятся два претендента на его чемпионские титулы.

Сразу после приезда Усик посетил футбольный матч местного "Аль-Насра", где играет Криштиану Роналду, передал портал Новини.LIVE.

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Усик и его команда в Эр-Рияде. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик в "Аль-Насре"

Во время визита на футбольный матч Усик одел футболку "Аль-Насра", поприветствовал болельщиков и пожелал клубу победы.

"Я и моя команда поддерживают "Аль-Наср". Вперед, Криш! Вперед, Криш!" — сказал Усик.

"Аль-Наср" перед домашними трибунами проиграл "Аль-Эттифаку" со счетом 2:3. Интересно, что команда Роналду до 82-й минуты выигрывала 2:1.

"Аль-Наср" идет на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии, уступая "Аль-Иттихаду" восемь очков.

Отметим, что Усик имеет профессиональный контракт с житомирским "Полесьем".

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