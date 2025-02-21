Усик приніс невдачу Роналду у важливому матчі Аль-Насра

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик прибув до Ер-Ріяда. Українець відвідає велике боксерське шоу, де визначаться два претенденти на його чемпіонські титули.

Одразу після приїзду Усик відвідав футбольний матч місцевого "Аль-Насра", де грає Кріштіану Роналду, передав портал Новини.LIVE.

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Усик і його команда в Ер-Ріяді. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик в "Аль-Насрі"

Під час візиту на футбольний матч Усик одягнув футболку "Аль-Насра", привітав уболівальників і побажав клубу перемоги.

"Я і моя команда підтримують "Аль-Наср". Вперед, Кріш! Вперед, Кріш! " - сказав Усик.

"Аль-Наср" перед домашніми трибунами програв "Аль-Еттіфаку" з рахунком 2:3. Цікаво, що команда Роналду до 82-ї хвилини вигравала 2:1.

"Аль-Наср" йде на третьому місці в чемпіонаті Саудівської Аравії, поступаючись "Аль-Іттіхаду" вісьмома очками.

Зазначимо, що Усик має професійний контракт із житомирським "Поліссям".

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