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Главная Спорт Усик сделал последний шаг перед реваншем, впереди бой

Усик сделал последний шаг перед реваншем, впереди бой

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 19:37
Усик завершил подготовку и вылетел в Лондон на бой с Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа, анонс взвешивания. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион мира Александр Усик официально завершил тренировочный сбор перед боем против Даниэля Дюбуа. Последний этап подготовки проходил в Испании на высоте более 2300 метров над уровнем моря.

Команда украинца оттачивала физическую и ментальную форму к главному событию года, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Усик направился в Лондон, где 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" пройдет титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец сразится с британцем Даниэлем Дюбуа, которого уже побеждал в августе 2023 года. Однако с тех пор соперник и его команда не оставляли попыток пересмотреть тот результат, ссылаясь на удар "ниже пояса". 

Александр Усик
Команда Александра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

"Сборы прошли отлично. Все было, как и должно быть. Работаем — и едем за следующим поясом", — написал Усик перед вылетом. По словам тренеров, Александр пребывает в прекрасной форме и с оптимизмом смотрит на предстоящий поединок.

Усик — Дюбуа уже через неделю

Прошлый бой между этих соперников вызвал множество споров. Несмотря на победу украинца техническим нокаутом, британская сторона утверждала, что решающий удар был нанесен в запрещенную зону. Тем не менее итог боя остался в силе, а новая встреча даст шанс закрыть все вопросы.

За карьеру Александр Усик провел 21 бой и не потерпел ни одного поражения. Он владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Победа над Дюбуа в Лондоне может окончательно закрепить его статус одного из величайших боксеров современности. 

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спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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