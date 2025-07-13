Усик завершив підготовку та вилетів до Лондона на бій із Дюбуа

Усик зробив останній крок перед реваншем, попереду бій
Український чемпіон світу Олександр Усик офіційно завершив тренувальний збір перед боєм проти Даніеля Дюбуа. Останній етап підготовки проходив в Іспанії на висоті понад 2300 метрів над рівнем моря.
Команда українця відточувала фізичну та ментальну форму до головної події року, повідомляє портал Новини.LIVE.
Олександр Усик попрямував до Лондона, де 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" пройде титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець битиметься з британцем Даніелем Дюбуа, якого вже перемагав у серпні 2023 року. Однак відтоді суперник та його команда не полишали спроб переглянути той результат, посилаючись на удар "нижче пояса".
"Збори пройшли відмінно. Все було, як і повинно бути. Працюємо — і їдемо за наступним поясом", — написав Усик перед вильотом. За словами тренерів, Олександр перебуває в чудовій формі й з оптимізмом дивиться на майбутній поєдинок.
Усик — Дюбуа вже за тиждень
Минулий бій між цих суперників викликав безліч суперечок. Попри перемогу українця технічним нокаутом, британська сторона стверджувала, що вирішального удару було завдано в заборонену зону. Проте підсумок бою залишився в силі, а нова зустріч дасть шанс закрити всі питання.
За кар'єру Олександр Усик провів 21 бій і не зазнав жодної поразки. Він володіє поясами WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі. Перемога над Дюбуа в Лондоні може остаточно закріпити його статус одного з найвидатніших боксерів сучасності.
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