Усик завершив підготовку та вилетів до Лондона на бій із Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа, анонс зважування. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон світу Олександр Усик офіційно завершив тренувальний збір перед боєм проти Даніеля Дюбуа. Останній етап підготовки проходив в Іспанії на висоті понад 2300 метрів над рівнем моря.

Команда українця відточувала фізичну та ментальну форму до головної події року, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик попрямував до Лондона, де 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" пройде титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець битиметься з британцем Даніелем Дюбуа, якого вже перемагав у серпні 2023 року. Однак відтоді суперник та його команда не полишали спроб переглянути той результат, посилаючись на удар "нижче пояса".

Команда Олександра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

"Збори пройшли відмінно. Все було, як і повинно бути. Працюємо — і їдемо за наступним поясом", — написав Усик перед вильотом. За словами тренерів, Олександр перебуває в чудовій формі й з оптимізмом дивиться на майбутній поєдинок.

Усик — Дюбуа вже за тиждень

Минулий бій між цих суперників викликав безліч суперечок. Попри перемогу українця технічним нокаутом, британська сторона стверджувала, що вирішального удару було завдано в заборонену зону. Проте підсумок бою залишився в силі, а нова зустріч дасть шанс закрити всі питання.

За кар'єру Олександр Усик провів 21 бій і не зазнав жодної поразки. Він володіє поясами WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі. Перемога над Дюбуа в Лондоні може остаточно закріпити його статус одного з найвидатніших боксерів сучасності.

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