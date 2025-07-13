Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик зробив останній крок перед реваншем, попереду бій

Усик зробив останній крок перед реваншем, попереду бій

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 19:37
Усик завершив підготовку та вилетів до Лондона на бій із Дюбуа
Олександр Усик та Даніель Дюбуа, анонс зважування. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон світу Олександр Усик офіційно завершив тренувальний збір перед боєм проти Даніеля Дюбуа. Останній етап підготовки проходив в Іспанії на висоті понад 2300 метрів над рівнем моря.

Команда українця відточувала фізичну та ментальну форму до головної події року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Олександр Усик попрямував до Лондона, де 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" пройде титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець битиметься з британцем Даніелем Дюбуа, якого вже перемагав у серпні 2023 року. Однак відтоді суперник та його команда не полишали спроб переглянути той результат, посилаючись на удар "нижче пояса".

Александр Усик
Команда Олександра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

"Збори пройшли відмінно. Все було, як і повинно бути. Працюємо — і їдемо за наступним поясом", — написав Усик перед вильотом. За словами тренерів, Олександр перебуває в чудовій формі й з оптимізмом дивиться на майбутній поєдинок.

Усик — Дюбуа вже за тиждень

Минулий бій між цих суперників викликав безліч суперечок. Попри перемогу українця технічним нокаутом, британська сторона стверджувала, що вирішального удару було завдано в заборонену зону. Проте підсумок бою залишився в силі, а нова зустріч дасть шанс закрити всі питання.

За кар'єру Олександр Усик провів 21 бій і не зазнав жодної поразки. Він володіє поясами WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі. Перемога над Дюбуа в Лондоні може остаточно закріпити його статус одного з найвидатніших боксерів сучасності.

Нагадаємо, навколо можливого відходу Георгія Судакова з "Шахтаря" виник неприємний конфлікт.

"ПСЖ" більше не хоче купувати Іллю Забарного, у Франції пояснили причину цього рішення.

Нікола Оліслагерс змінила підхід до тренувань, щоб обіграти Ярославу Магучіх.

Луганська "Зоря" бере в оренду одного з перспективних атакувальних футболістів "Динамо".

спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації