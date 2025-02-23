Усик и Роналду начали совместный чемпионский проект

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/alnassr

В Саудовской Аравии состоялся большой вечер бокса, одним из гостей которого был Александр Усик. Украинец успел побывать не только на боксе.

Александр Усик встретился с легендарным форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду, фото встречи опубликовано в Instagtam спортсмена.

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Усик и Роналду

"Теплые разговоры с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиану за его преданность и образ мышления. До встречи, друг!", — написал Усик.

Криштиану Роналду в этом сезоне уже успел забить 22 гола в 25 сыгранных матчах за "Аль-Наср". СМИ ранее писали, что португалец планирует остаться в нынешнем клубе.

Александр Усик был гостем боксерского вечера в Эр-Рияде, где должен был получить своего следующего соперника. Но пока конкретное имя того, с кем будет дальше драться украинец, неизвестно.

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