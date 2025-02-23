Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик зустрівся з Роналду у Саудівській Аравії — відома причина arrow

Усик зустрівся з Роналду у Саудівській Аравії — відома причина

23 лютого 2025 15:55
Олександр Ільющенков - Редактор
Усик та Роналду почали спільний чемпіонський проєкт
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/alnassr
Олександр Ільющенков - Редактор

У Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу, одним із гостей якого був Олександр Усик. Українець встиг побувати не тільки на боксі. 

Олександр Усик зустрівся з легендарним форвардом "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, фото зустрічі опубліковано в Instagtam спортсмена.

Читайте також:

Судячи зі світлин, зустріч була дуже теплою. Спортсмени встигли обговорити заплановане. 

Усик та Роналду

"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Повага Кріштіану за його відданість та спосіб мислення. До зустрічі, друже!" — написав Усик.

Кріштіану Роналду цього сезону вже встиг забити 22 голи у 25 зіграних матчах за "Аль-Наср". ЗМІ раніше писали, що португалець планує залишитись у нинішньому клубі. 

Олександр Усик був гостем боксерського вечора в Ер-Ріяді, де мав отримати свого наступного суперника. Але поки що конкретне ім'я того, з ким буде далі битися українець, невідоме. 

Нагадаємо, гравець "Динамо" Олександр Караваєв може перейти до чемпіонату, де вже грають декілька українців.

У каталонській "Барселоні" протестують проти трансферу лідера німецької "Баварії". 

Джозеф Паркер прокоментував перемогу над Мартіном Баколе та згадав Олександра Усика. 

Двоє іноземців з "Динамо" потрапили у скандал, пов'язаний зі стриптизом. 

спорт футбол Олександр Усик Кріштіану Роналду бокс Аль-Наср
Реклама
Реклама
Реклама