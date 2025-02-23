Усик та Роналду почали спільний чемпіонський проєкт

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/alnassr

У Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу, одним із гостей якого був Олександр Усик. Українець встиг побувати не тільки на боксі.

Олександр Усик зустрівся з легендарним форвардом "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, фото зустрічі опубліковано в Instagtam спортсмена.

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Судячи зі світлин, зустріч була дуже теплою. Спортсмени встигли обговорити заплановане.

Усик та Роналду

"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Повага Кріштіану за його відданість та спосіб мислення. До зустрічі, друже!" — написав Усик.

Кріштіану Роналду цього сезону вже встиг забити 22 голи у 25 зіграних матчах за "Аль-Наср". ЗМІ раніше писали, що португалець планує залишитись у нинішньому клубі.

Олександр Усик був гостем боксерського вечора в Ер-Ріяді, де мав отримати свого наступного суперника. Але поки що конкретне ім'я того, з ким буде далі битися українець, невідоме.

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