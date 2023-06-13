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Усику нужно бояться: экс-чемпион мира назвал будущего короля супертяжелого веса

13 июня 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Усику нужно бояться: экс-чемпион мира назвал будущего короля супертяжелого веса
Усик после боя с Джошуа. Фото: Matchroom Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и один из самых больших талантов в мире бокса Шакур Стивенсон заявил, что в супертяжелом весе взрастает будущий король хэвивейта. Своими словами американец подтвердил слова других влиятельным людей из мира бокса.

Шакур сделал такой прогноз на карьеру Джареда Андерсона, сообщил портал Boxing Social.

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Андерсон начал выступать в 2019 году и на текущий момент в его карьере 14 побед нокаутами в 14 боях. Первым американца будущим королем супертяжелого веса назвал чемпион мира WBC Тайсон Фьюри.  По словам "Цыганского короля", Джаред нокаутировал его во время спарринга.

Джаред Андерсон после победы. Фото: Top Rank

Мнение Шакура

По словам Стивенсона, его соотечественник очень многообещающий как кандидат на абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

"Я думаю, что Джарред является "Большим ребенком". Он один из новых тяжеловесов, которые собираются захватить бокс. Андерсон — зверь", — сказал Стивенсон.

Отметим, что Андерсон вернется на ринг 1 июля в Толедо, штат Огайо, США. Соперником американца непобежденный талант из Казахстана Жан Кособуцкий.

В декабре 2021 года Андерсон нокаутировал во втором раунде украинца Александра Тесленко.

Напомним, ранее настоящей дракой команда на команду завершился бой Флойда Мейвезера и выходца из семьи известных мафиози Джона Готти.

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