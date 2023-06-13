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Усику треба боятися: ексчемпіон світу назвав майбутнього короля суперважкої ваги

13 червня 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Усику треба боятися: ексчемпіон світу назвав майбутнього короля суперважкої ваги
Усик після бою з Джошуа. Фото: Matchroom Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях та один із найбільших талантів у світі боксу Шакур Стівенсон заявив, що у надважкій вазі зростає майбутній король хевівейту. Своїми словами американець підтвердив слова інших впливових людей зі світу боксу.

Шакур зробив такий прогноз на кар'єру Джареда Андерсона, повідомив портал Boxing Social.

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Андерсон почав виступати у 2019 році і на сьогодні у його кар'єрі 14 перемог нокаутами у 14 боях. Першим американця майбутнім королем суперважкої ваги назвав чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі. За словами "Циганського короля", Джаред нокаутував його під час спарингу.

Джаред Андерсон після перемоги. Фото: Top Rank

Думка Шакура

За словами Стівенсона, його співвітчизник дуже перспективний як кандидат на абсолютне чемпіонство в надважкій вазі.

"Я думаю, що Джарред є "Великою дитиною". Він один з нових важковаговиків, які збираються захопити бокс. Андерсон — звір", сказав Стівенсон.

Зазначимо, що Андерсон повернеться на ринг 1 липня у Толедо, штат Огайо, США. Суперником американця непереможений талант із Казахстану Жан Кособуцький.

У грудні 2021 року Андерсон нокаутував у другому раунді українця Олександра Тесленка.

Нагадаємо, раніше справжньою бійкою команда на команду завершився бій Флойда Мейвезера та вихідця із сім'ї відомих мафіозі Джона Готті.

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