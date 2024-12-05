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Усманов ушел с поста президента FIE вскоре после избрания

5 декабря 2024 10:05
Станислав Костюк - Редактор
Усманов добровольно ушел с поста главы Международной федерации фехтования
Алишер Усманов и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
Станислав Костюк - Редактор

Международная федерация фехтования снова осталась без президента. Российский олигарх Алишер Усманов, который был избран на эту должность несколько дней назад, согласился добровольно уйти с должности. 

Причиной такого решения стали санкции, которые введены против россиянина, сообщает журналиста Джонатан Крейн на своей странице в соцсети X.

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Алишер Усманов был главой Международной федерации фехтования с 2008 по 2022 годы. Он подал в отставку с поста президента FIE после начала полномасштабной войны в Украине. Однако в декабре 2024 состоялись выборы нового главы организации. Российский олигарх победил, набрав абсолютное большинство голосов — за него проголосовало 120 членов FIE. 

Алишер Усманов
Алишер Усманов в Кремле. Фото: росСМИ

Неожиданная отставка Усманова 

Однако новый президент провел на своем посту всего четыре дня. Исполнительный комитет организации принял решение приостановить полномочия Усманова в качестве главы FIE. Обязанности президента Международной федерации фехтования будет исполнять Эммануэль Катсиадакис из Греции. 

Однако по другой информации, Усманов сам принял решение уйти со своего поста. По словам олигарха, он захотел "защитить Международную федерацию фехтования от санкций", которые могут быть наложены на организацию из-за личности самого Усманова.

Также журналисты утверждают, что исполняющий обязанности президента FIE Катсиадакис является чиновником, который лоялен Усманову. 

Напомним, голкипер "Реала" Андрей Лунин может столкнуться с новыми трудностями в мадридской команде. 

Тренерский штаб лондонского "Челси" решил изменить статус Михаила Мудрика, который начнет получать больше игрового времени. 

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санкции против России спорт Фехтование российские спортсмены Алишер Усманов

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Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

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