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Усманов пішов з поста президента FIE незабаром після обрання

5 грудня 2024 10:05
Станіслав Костюк - Редактор
Усманов добровільно пішов з посади голови Міжнародної федерації фехтування
Алішер Усманов та президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Станіслав Костюк - Редактор

Міжнародна федерація фехтування знову лишилася без президента. Російський олігарх Алішер Усманов, якого було обрано на цю посаду декілька днів тому, погодився добровільно піти з посади.

Причиною такого рішення стали санкції, введені проти росіянина, повідомляє журналіста Джонатан Крейн на своїй сторінці в соцмережі X.

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Алішер Усманов був головою Міжнародної федерації фехтування з 2008 до 2022 року. Він подав у відставку з посади президента FIE після початку повномасштабної війни в Україні. Однак у грудні 2024 року відбулися вибори нового голови організації. Російський олігарх переміг, набравши абсолютну більшість голосів — за нього проголосувало 120 членів FIE.

Алішер Усманов
Алішер Усманов у Кремлі. Фото: росЗМІ

Несподівана відставка Усманова

Однак новий президент провів на своїй посаді лише чотири дні. Виконавчий комітет організації ухвалив рішення призупинити повноваження Усманова як главу FIE. Обов'язки президента Міжнародної федерації фехтування виконуватиме Еммануель Катсіадакіс із Греції.

Проте, за іншою інформацією, Усманов сам прийняв рішення піти зі своєї посади. За словами олігарха, він захотів "захистити Міжнародну федерацію фехтування від санкцій", які можуть бути накладені на організацію через особи самого Усманова.

Також журналісти стверджують, що виконуючий обов'язки президента FIE Катсіадакіс є чиновником, який є лояльним Усманову.

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санкції проти Росії спорт Фехтування російські спортсмени Алішер Усманов

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