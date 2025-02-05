Рух подписал тренера из Бельгии для академии

Александр Мозговой. Фото: "Рух"

Львовский "Рух" усилил свою детскую футбольную академию. В команде будет работать специалист с международным опытом.

О пополнении в тренерском составе "Руха" сообщил портал "Футбол24".

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По информации источника, "Рух" подписал в академию 58-летнего белорусского специалиста с бельгийским гражданством Александра Мозгового.

Специалист последние 14 лет работал в академии "Стандарда" из Льежа, где его воспитанниками были Миши Батшуаи, Амин Аль-Дахил, Николя Раскин и другие бельгийские игроки.

В сезоне 1993/1994 годов Мозговой выступал в Украине. Он играл в Высшей лиге чемпионата Украины за "Зарю-МАЛС" из Луганска.

В 1998 году специалист переехал в Бельгию, где играл восемь лет. Тренером специалист также работал только в Бельгии.

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