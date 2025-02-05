Рух підписав тренера з Бельгії для академії

Олександр Мозговий. Фото: "Рух"

Львівський "Рух" посилив свою дитячу футбольну академію. В команді працюватиме спеціаліст з міжнародним досвідом.

Про поповнення в тренерському складі "Руху" повідомив портал "Футбол24".

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За інформацією джерела, "Рух" підписав у академію 58-річного білоруського фахівця з бельгійським громадянством Олександра Мозгового.

Спеціаліст останні 14 років працював в академії "Стандарда" з Льєжа, де його вихованцями були Міши Батшуаї, Амін Аль-Дахіл, Ніколя Раскін та інші бельгійські гравці.

У сезоні 1993/1994 років Мозговий виступав в Україні. Він грав у Вищій лізі чемпіонату України за "Зорю-МАЛС" з Луганська.

У 1998 році спеціаліст переїхав у Бельгію, де грав вісім років. Тренером спеціаліст також працював лише в Бельгії.

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