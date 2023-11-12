В Англии футбольные болельщики подрались с сочувствующими Палестине — видео

Драка митингующих с болельщиками. Фото: скриншот

В Англии продолжаются пропалестинские демонстрации. Параллельно в стране проходит чемпионат по футболу.

Поэтому не удивительно, что митингующие встретились с футбольными фанатами и между ними произошла драка. Видео с ней опубликовало Visegrád 24.

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Anti-Israel protesters and British football fans clashing at Trafalgar Square in London last night



🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/8hBb0aiEm4 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2023

Отметим, что в Европе и США проходят митинги в поддержку Палестины. В основном на них приходят сотни тысяч выходцев из Ближнего Востока.

Болельщики в Англии не побоялись митингующих

Инцидент произошел 11 ноября между болельщиками одного из футбольных клубов. Какой именно клуб представляли фанаты, источник не сообщил.

На видео видно раненых людей, которых, вероятно, порезали разбитыми бутылками.

После начала войны между Израилем и боевиками ХАМАСа в Лондоне каждый уик-энд выходцы из Ближнего Востока проводят массовые митинги. Обычно они сопровождаются драками с полицией.

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