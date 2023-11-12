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В Англії футбольні вболівальники побилися з пропалестинськими мітингувальниками — відео

12 листопада 2023 15:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Англії футбольні вболівальники побилися з пропалестинськими мітингувальниками — відео
Бійка мітингувальників із уболівальниками. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англії продовжуються пропалестинські демонстрації. Паралельно в країні проходить чемпіонат з футболу.

Тож не дивно, що мітингувальники зустрілися з футбольними фанатами і між ними сталася бійка. Відео з нею опублікувало Visegrád 24.

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Зазначимо, що у Європі та США проходять мітинги на підтримку Палестини. Здебільшого на них приходять сотні тисяч вихідців із Близького Сходу.

Вболівальники в Англії не побоялися мітингувальників

Інцидент стався 11 листопада між уболівальниками одного із футбольних клубів. Який саме клуб представляли фанати, джерело не повідомило.

На відео видно поранених людей, яких, ймовірно, порізали розбитими пляшками.

Після початку війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Лондоні кожен вікенд вихідці з Близького Сходу проводять масові мітинги. Зазвичай вони супроводжуються бійками із поліцією.

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