В Англии нашли Мудрику новую позицию на поле
В матче 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Лидсом" украинский левый вингер "синих" Михаил Мудрик впервые за длительній период вышел в старте и забил гол. В этом матче футболист играл не на родной позиции.
Экс-защитник "Арсенала" и сборной Англии Ли Диксон оценил игру Мудрика в эфире ITV4, передает Chelsea News.
В прошедшем матче "Челси" победили со счетом 3:2, а победный гол в конце игры забил Конор Галлагер. Мудрик большую часть времени занимал позицию атакующего полузащитника.
Мудрику нужно поменять позицию
Диксон высоко оценил выступление Мудрика в последнем матче против "Лидса". Он отметил его умение играть на позиции атакующего полузащитника и подчеркнул, что в команде иногда необходимо дать игроку свободу действий.
"Мне понравилось, как Мудрик проявил себя на позиции атакующего полузащитника. Даже при высококлассном фулбеке на флангах, Михаила не так-то просто вывести из игры. На позиции 'десятки' он продемонстрировал мощную игру. Иногда в команде нужен игрок, которому разрешают делать, что он хочет. Иногда таких игроков следует страховать — с двумя полузащитниками, которые способны это делать", — сказал Диксон.
Мудрик в текущем сезоне в 27 матчах за "Челси" забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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