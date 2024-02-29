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В Англии нашли Мудрику новую позицию на поле

29 февраля 2024 22:59
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Агабекян Карен
редактор
В Англии нашли Мудрику новую позицию на поле
Украинский вингер Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Лидсом" украинский левый вингер "синих" Михаил Мудрик впервые за длительній период вышел в старте и забил гол. В этом матче футболист играл не на родной позиции.

Экс-защитник "Арсенала" и сборной Англии Ли Диксон оценил игру Мудрика в эфире ITV4, передает Chelsea News.

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В прошедшем матче "Челси" победили со счетом 3:2, а победный гол в конце игры забил Конор Галлагер. Мудрик большую часть времени занимал позицию атакующего полузащитника.

Мудрику нужно поменять позицию

Диксон высоко оценил выступление Мудрика в последнем матче против "Лидса". Он отметил его умение играть на позиции атакующего полузащитника и подчеркнул, что в команде иногда необходимо дать игроку свободу действий.

"Мне понравилось, как Мудрик проявил себя на позиции атакующего полузащитника. Даже при высококлассном фулбеке на флангах, Михаила не так-то просто вывести из игры. На позиции 'десятки' он продемонстрировал мощную игру. Иногда в команде нужен игрок, которому разрешают делать, что он хочет. Иногда таких игроков следует страховать — с двумя полузащитниками, которые способны это делать", — сказал Диксон.

Мудрик в текущем сезоне в 27 матчах за "Челси" забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
АПЛ
украинские легионеры (футбол)
Кубок Англии

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