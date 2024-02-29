В Англії знайшли Мудрику нову позицію на полі

Український вінгер Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії між "Челсі" та "Лідсом" український лівий вінгер "синіх" Михайло Мудрик уперше за тривалий період вийшов у старті та забив гол. У цьому матчі футболіст грав не на рідній позиції.

Ексзахисник "Арсеналу" та збірної Англії Лі Діксон оцінив гру Мудрика в ефірі ITV4, передає Chelsea News.

Читайте також:

У матчі "Челсі" перемогли з рахунком 3:2, а переможний гол наприкінці гри забив Конор Галлагер. Мудрик більшу частину часу займав позицію атакуючого півзахисника.

Мудрику треба змінити позицію

Діксон високо оцінив виступ Мудрика в останньому матчі проти Лідса. Він наголосив на його вмінні грати на позиції атакувального півзахисника і підкреслив, що в команді іноді необхідно дати гравцеві свободу дій.

"Мені сподобалося, як Мудрик проявив себе на позиції атакувального півзахисника. Навіть при висококласному фулбеку на флангах, Михайла не так просто вивести з гри. На позиції "десятки" він продемонстрував потужну гру. Іноді в команді потрібен гравець, якому дозволяють робити, що він хоче. Іноді таких гравців слід страхувати — із двома півзахисниками, які здатні це робити", — сказав Діксон.

Мудрик у поточному сезоні у 27 матчах за "Челсі" забив 5 голів і зробив 3 асисти.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер.

Почеттіно знову поскаржився на Мудрика.

Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.

Донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.