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В Англії знайшли Мудрику нову позицію на полі

29 лютого 2024 22:59
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Агабекян Карен
редактор
В Англії знайшли Мудрику нову позицію на полі
Український вінгер Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії між "Челсі" та "Лідсом" український лівий вінгер "синіх" Михайло Мудрик уперше за тривалий період вийшов у старті та забив гол. У цьому матчі футболіст грав не на рідній позиції.

Ексзахисник "Арсеналу" та збірної Англії Лі Діксон оцінив гру Мудрика в ефірі ITV4, передає Chelsea News.

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У матчі "Челсі" перемогли з рахунком 3:2, а переможний гол наприкінці гри забив Конор Галлагер. Мудрик більшу частину часу займав позицію атакуючого півзахисника.

Мудрику треба змінити позицію

Діксон високо оцінив виступ Мудрика в останньому матчі проти Лідса. Він наголосив на його вмінні грати на позиції атакувального півзахисника і підкреслив, що в команді іноді необхідно дати гравцеві свободу дій.

"Мені сподобалося, як Мудрик проявив себе на позиції атакувального півзахисника. Навіть при висококласному фулбеку на флангах, Михайла не так просто вивести з гри. На позиції "десятки" він продемонстрував потужну гру. Іноді в команді потрібен гравець, якому дозволяють робити, що він хоче. Іноді таких гравців слід страхувати — із двома півзахисниками, які здатні це робити", — сказав Діксон.

Мудрик у поточному сезоні у 27 матчах за "Челсі" забив 5 голів і зробив 3 асисти.

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футбол
Михайло Мудрик
Челсі
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українські легіонери (футбол)
Кубок Англії

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