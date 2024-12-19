Результаты спринта Кубка мира по биатлону в Анси-2024 — украинцы в ТОП-20

Антон Дудченко. Фото: Biathlon.com.ua

Во французском Анси стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стал мужской спринт.

Украину в спринте представили Антон Дудченко, Виталий Мандзин. Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лучшим украинцем на дистанции стал Антон Дудченко, вновь показавший замечательную стрельбу без промахов. Биатлонист занял вторую позицию.

Также без промахов, но проиграл Дудченко в скорости, Виталий Мандзын, завершивший спринт 16-м.

Лидер и опытный ветеран сборной Украины Дмитрий Пидручный с двумя промахами финишировал 40-м.

Лишь 73-м финишировал украинец Дмитрий Цымбал — у него два промаха.

Победителем спринта стал норвежец Мартин Улдал, для которого первая личная победа на этапах Кубка мира.

Вторая позиция досталась легендарному норвежцу Иоганнесу Бо, а третьим финишировал швед Себастьян Самуэльсон.

1. Мартин Улдал (0+0) 23:13,5

2. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0) +1,4

3. Себастьян Самуэльссон (0+1)+10,8

...

12. Антон Дудченко (0+0) +55,6

16. Виталий Мандзын (0+0) +1:13,2

40. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:41,9

73. Богдан Цымбал (0+2) +2:58,3

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию реванша Усик-Фьюри.

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