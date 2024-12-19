Результаты спринта Кубка мира по биатлону в Анси-2024 — украинцы в ТОП-20

В Анси Дудченко и Мандзын показали отличный результат в спринте
Во французском Анси стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стал мужской спринт.
Украину в спринте представили Антон Дудченко, Виталий Мандзин. Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошел спринт в Анси
Лучшим украинцем на дистанции стал Антон Дудченко, вновь показавший замечательную стрельбу без промахов. Биатлонист занял вторую позицию.
Также без промахов, но проиграл Дудченко в скорости, Виталий Мандзын, завершивший спринт 16-м.
Лидер и опытный ветеран сборной Украины Дмитрий Пидручный с двумя промахами финишировал 40-м.
Лишь 73-м финишировал украинец Дмитрий Цымбал — у него два промаха.
Победителем спринта стал норвежец Мартин Улдал, для которого первая личная победа на этапах Кубка мира.
Вторая позиция досталась легендарному норвежцу Иоганнесу Бо, а третьим финишировал швед Себастьян Самуэльсон.
1. Мартин Улдал (0+0) 23:13,5
2. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0) +1,4
3. Себастьян Самуэльссон (0+1)+10,8
...
12. Антон Дудченко (0+0) +55,6
16. Виталий Мандзын (0+0) +1:13,2
40. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:41,9
73. Богдан Цымбал (0+2) +2:58,3
Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию реванша Усик-Фьюри.
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