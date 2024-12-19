Результати спринту Кубка світу з біатлону в Ансі 2024 — українці в ТОП-20

Антон Дудченко. Фото: Biathlon.com.ua

У французькому Ансі стартував третій етап Кубка світу з біатлону. Першою гонкою став чоловічий спринт.

Україну в спринті представили Антон Дудченко, Віталій Мандзин. Дмитро Підручний та Богдан Цимбал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Найкращим українцем на дистанції став Антон Дудченко, який знову показав чудову стрільбу без промахів. Біатлоніст посів другу позицію.

Також без промахів, але програв Дудченку у швидкості, Віталій Мандзин — 16-та позиція.

Лідер та досвідчений ветеран збірної України Дмитро Підручний з двома промахами фінішував 40-м.

Лише 73-м фінішував українець Дмитро Цимбал — у нього два промахи.

Переможцем спринту став норвежець Мартін Улдал, для якого це перша особиста перемога на етапах Кубка світу.

Друга позиція дісталась легендарному норвежцю Йоганнесу Бо, а третім фінішував швед Себастьян Самуельссон.

1. Мартін Улдал (0+0) 23:13,5

2. Йоханнес-Тінґнес Бьо (1+0) +1,4

3. Себастьян Самуельссон (0+1) +10,8

...

12. Антон Дудченко (0+0) +55,6

16. Віталій Мандзин (0+0) +1:13,2

40. Дмитро Підручний (1+1) +1:41,9

73. Богдан Цимбал (0+2) +2:58,3

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