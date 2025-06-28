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Главная Спорт В Барселоне определили, кто из игроков получит 10-й номер Месси

В Барселоне определили, кто из игроков получит 10-й номер Месси

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 22:59
Ямал получит легендарную десятку Месси после ухода Фати
Лионель Месси. Фото: instagram.com/messi_prime_x
Ключові моменти Кто будет носить номер Месси

В каталонской "Барселоне" снова лишится владельца легендарный десятый номер. Произойдет это после того, как вскоре 22-летний вингер "Барселоны" Ансу Фати станет игроком "Монако".

В клубе уже решили, кому отдадут номер, передает портал El Nacional.

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Ламин Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Кто будет носить номер Месси

Легендарный номер, под которым в свое время выступали Лионель Месси, Роналдиньо и Диего Марадона, получит 17-летний талант "Барселоны" Ламин Ямал.

Выбор связан с тем, что юного испанца считают одним из самых перспективных игроков мира. "Трансфермаркт" считает его самым дорогим — 200 млн евро.

Недавно "Барселона" объявила о продлении контракта с Ямалем до 2031 года, что подчеркивает веру клуба в его потенциал.

Фати до Ямала назывался новым Месси, но из-за травм не оправдал надежды фанатов клуба.

Напомним, игрок киевского "Динамо" не хочет обратно в Украину, потому что идет война.

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков отдохнул на элитном курорте в Греции.

За украинского футболиста предложили огромные средства турецкому клубу.

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Лионель Месси Барселона Ансу Фати Диего Марадона Ламин Ямал
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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