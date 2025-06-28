Ямал получит легендарную десятку Месси после ухода Фати

Лионель Месси. Фото: instagram.com/messi_prime_x

В каталонской "Барселоне" снова лишится владельца легендарный десятый номер. Произойдет это после того, как вскоре 22-летний вингер "Барселоны" Ансу Фати станет игроком "Монако".

В клубе уже решили, кому отдадут номер, передает портал El Nacional.

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Ламин Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Кто будет носить номер Месси

Легендарный номер, под которым в свое время выступали Лионель Месси, Роналдиньо и Диего Марадона, получит 17-летний талант "Барселоны" Ламин Ямал.

Выбор связан с тем, что юного испанца считают одним из самых перспективных игроков мира. "Трансфермаркт" считает его самым дорогим — 200 млн евро.

Недавно "Барселона" объявила о продлении контракта с Ямалем до 2031 года, что подчеркивает веру клуба в его потенциал.

Фати до Ямала назывался новым Месси, но из-за травм не оправдал надежды фанатов клуба.

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