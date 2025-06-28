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Головна Спорт В Барселоні визначили, хто з гравців отримає 10-й номер Мессі

В Барселоні визначили, хто з гравців отримає 10-й номер Мессі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 22:59
Ямал отримає легендарну десятку Мессі після відходу Фаті
Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/messi_prime_x
Ключові моменти Хто носитиме номер Мессі

У каталонській "Барселоні" знову встратить власника легендарний десятий номер. Станеться це після того, як невдовзі 22-річний вінгер "Барселони" Ансу Фаті стане гравцем "Монако".

В клубі вже вирішили, кому віддадуть номер, передає портал El Nacional.

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Ламін Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Хто носитиме номер Мессі

Легендарний номер, під яким свого часу виступали Ліонель Мессі, Роналдіньо та Дієго Марадона, отримає 17-річний талант "Барселони" Ламін Ямал.

Вибір пов'язаний з тим, що юного іспанця вважають одним із найперспективніших гравців світу. "Трансфермаркт" вважає його найдорожчим — 200 млн євро.

Нещодавно "Барселона" оголосила про продовження контракту з Ямалем до 2031 року, що підкреслює віру клубу в його потенціал.

Фаті до Ямала називався новим Мессі, але через травми не виправдав надії фанатів клубу.

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Ліонель Мессі Барселона Ансу Фаті Дієго Марадона Ламін Ямал
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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