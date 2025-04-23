Итальянская прима ревнует экс-игрока сборной Италии к ведущей

В бою за экс-игрока сборной Италии сошлись балерина и телеведущая
Элеонора Абаньято, 46-летняя легенда Парижской оперы и экс-руководитель кордебалета Римской оперы, является женой бывшего защитника сборной Италии Федерико Бальцаретти. 43-летний экс-футболист также играл за "Торино", "Ювентус", "Фиорентину", "Палермо" и "Рому".
Бальцаретти на одном из телевизионных эфиров появился вместе с популярной спортивной ведущей Дилеттой Леотти. После этого публика заговорила об их романе. Абаньято также высказалась по поводу этой ситуации со своим мужем, поскольку ситуация заставила ее ревновать, передает football.konkurent.ua.
Балерина сильно ревновала
Элеонора призналась, что не смогла сдержать ревности, хотя и полностью доверяет своему супругу.
Элеонора с юмором вспомнила, как дома воспроизводила манеру общения Бальцаретти и Леотти, устраивая шуточные "сцены ревности" для мужа.
Самый яркий момент произошел в Милане, когда Элеонора случайно встретила Дилетту. С ироничной вежливостью она представилась: "Я его жена". Ведущая в ответ также эмоционально поздоровалась.
Элеонора и Федерико вместе с 2011 года, воспитывая четверых детей, включая двоих от предыдущего брака Бальцаретти.
Балерина с улыбкой отмечает, что не знает пароля к телефону мужа, но всегда остается внимательной к мужу.
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