Итальянская прима ревнует экс-игрока сборной Италии к ведущей

Федерико Бальцаретти и Элеонора Абаньято. Фото: ipa-agency.net

Элеонора Абаньято, 46-летняя легенда Парижской оперы и экс-руководитель кордебалета Римской оперы, является женой бывшего защитника сборной Италии Федерико Бальцаретти. 43-летний экс-футболист также играл за "Торино", "Ювентус", "Фиорентину", "Палермо" и "Рому".

Бальцаретти на одном из телевизионных эфиров появился вместе с популярной спортивной ведущей Дилеттой Леотти. После этого публика заговорила об их романе. Абаньято также высказалась по поводу этой ситуации со своим мужем, поскольку ситуация заставила ее ревновать, передает football.konkurent.ua.

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Элеонора Абаньято. Фото: instagram.com/eleonoraabbagnatoofficial

Балерина сильно ревновала

Элеонора призналась, что не смогла сдержать ревности, хотя и полностью доверяет своему супругу.

Элеонора с юмором вспомнила, как дома воспроизводила манеру общения Бальцаретти и Леотти, устраивая шуточные "сцены ревности" для мужа.

Самый яркий момент произошел в Милане, когда Элеонора случайно встретила Дилетту. С ироничной вежливостью она представилась: "Я его жена". Ведущая в ответ также эмоционально поздоровалась.

Дилетта Леотти. Фото: instagram.com/dilettaleotta

Элеонора и Федерико вместе с 2011 года, воспитывая четверых детей, включая двоих от предыдущего брака Бальцаретти.

Балерина с улыбкой отмечает, что не знает пароля к телефону мужа, но всегда остается внимательной к мужу.

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