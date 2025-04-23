Італійська прима ревнує ексгравця збірної Італії до ведучої

Федеріко Бальцаретті та Елеонора Абаньято. Фото: ipa-agency.net

Елеонора Абаньято, 46-річна легенда Паризької опери та екскерівниця кордебалету Римської опери, є дружиною колишнього захисника збірної Італії Федеріко Бальцаретті. 43-річний ексфутболіст також грав за "Торіно", "Ювентус", "Фіорентину", "Палермо" та "Рому".

Бальцаретті на одному з телевізійних ефірів з’явився разом із популярною спортивною ведучою Ділеттою Леотті. Після цього публіка заговорила про їх роман. Абаньято також висловилась щодо цієї ситуації зі своїм чоловіком, оскільки ситуація змусила її ревнувати, передає football.konkurent.ua.

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Елеонора Абаньято. Фото: instagram.com/eleonoraabbagnatoofficial

Балерина сильно ревнувала

Елеонора зізналася, що не змогла стримати ревнощів, хоча й повністю довіряє своєму чоловікові.

Елеонора з гумором згадала, як удома відтворювала манеру спілкування Бальцаретті та Леотті, влаштовуючи жартівливі "сцени ревнощів" для чоловіка.

Найяскравіший момент стався в Мілані, коли Елеонора випадково зустріла Ділетту. З іронічною ввічливістю вона представилася: "Я його дружина". Ведуча у відповідь також емоційно привіталась.

Ділетта Леотті. Фото: instagram.com/dilettaleotta

Елеонора та Федеріко разом із 2011 року, виховуючи чотирьох дітей, включно з двома від попереднього шлюбу Бальцаретті.

Балерина з посмішкою зазначає, що не знає пароля до телефона чоловіка, але завжди залишається уважною до чоловіка.

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