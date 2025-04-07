В Буковине недовольны запретом УАФ сыграть с Динамо на домашнем стадионе

Трибуна стадиона "Буковины". Фото: "Буковина"

"Буковина" из Черновцов вышла в полуфинал Кубка Украины, что стало историческим событием для клуба. Соперником команды из Первой лиги стал лидер УПЛ — киевское "Динамо".

"Буковина" хотела бы сыграть матч в Черновцах, где публика давно не видела игр такого высокого уровня, но УАФ отказала им в этом. В комментарии пресс-службе клуба о ситуации высказался главный тренер Григорий Чурилов.

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Почему запретили играть в Черновцах

"Буковине" запретили проводить полуфинал на домашнем стадионе, потому что он не соответствует регламенту турнира.

Согласно правилам Кубка Украины, начиная с четвертьфинальной стадии, стадионы должны иметь категорию не ниже третьей или быть включенными в список арен, которые имеют право принимать матчи УПЛ. Стадион "Буковина" не соответствует этим требованиям.

На арене нет подогрева, недостаточное освещение, нехватка турникетов, специальных мест для медиа и VAR, а также другие проблемы.

В четвертьфинале "Буковине" сделали исключение и позволили сыграть дома против "Виктории", но в полуфинале клубу не простили огрехи.

Сейчас игру планируется провести во Львове на стадион "Украина".

Григорий Чурилов. Фото: "Буковина"

Что сказали в "Буковине"

Главный тренер черновчан Григорий Чурилов высказал свои мысли относительно переноса игры во Львов. По его словам, решение УАФ стало определенным разочарованием для команды и болельщиков.

Чурилов назвал "Динамо" флагманом украинского футбола с богатыми традициями и подчеркнул, что возможность сыграть против такого соперника — это большая честь и настоящий праздник для клуба.

В то же время он выразил сожаление, что матч не состоится в Черновцах, ведь, по его мнению, регион заслуживает принимать такие события.

"Очень жаль, что этот праздник не состоится в Черновцах. На мой взгляд, наш край этого заслуживает.

Сейчас люди в комментариях пишут, что почему-то "Ливерпуль" играет в гостях у команды пятого дивизиона, а "Бавария" - у представителя региональной лиги. К сожалению, у нас думают по-другому, но я не буду это комментировать", — заявил главный тренер "Буковины".

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