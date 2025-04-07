В Буковині незадоволені забороною УАФ зіграти з Динамо на домашньому стадіоні

Трибуна стадіона "Буковини". Фото: "Буковина"

"Буковина" з Чернівців вийшла в півфінал Кубка України, що стало історичною подією для клубу. Суперником команди з Першої ліги став лідер УПЛ — київське "Динамо".

"Буковина" хотіла б зіграти матч у Чернівцях, де публіка давно не бачила ігор такого високого рівня, але УАФ відмовила їм в цьому. В коментарі пресслужбі клуба про ситуацію висловився головний тренер Григорій Чурілов.

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Табло стадіона "Буковини". Фото: "Буковина"

Чому заборонили грати в Чернівцях

"Буковині" заборонили проводити півфінал на домашньому стадіоні, бо він не відповідає регламенту турніру.

Згідно з правилами Кубка України, починаючи з чвертьфінальної стадії, стадіони повинні мати категорію не нижче третьої або бути включеними до списку арен, які мають право приймати матчі УПЛ. Стадіон "Буковина" не відповідає цим вимогам.

На арені немає підігріву, недостатнє освітлення, брак турнікетів, спеціальних місць для медіа та VAR, а також інші проблеми.

В чвертьфіналі "Буковині" зробили виключення та дозволили зіграти вдома проти "Вікторії", але в півфіналі клубу не пробачили огріхи.

Наразі гру планується провести у Львові на стадіон "Україна".

Григорій Чурілов. Фото: "Буковина"

Що сказали у "Буковині"

Головний тренер чернівчан Григорій Чурілов висловив свої думки щодо перенесення гри до Львова. За його словами, рішення УАФ стало певним розчаруванням для команди та вболівальників.

Чурілов назвав "Динамо" флагманом українського футболу з багатими традиціями й підкреслив, що можливість зіграти проти такого суперника — це велика честь і справжнє свято для клубу.

Водночас він висловив жаль, що матч не відбудеться в Чернівцях, адже, на його думку, регіон заслуговує приймати такі події.

"Дуже прикро, що це свято не відбудеться в Чернівцях. На мій погляд, наш край на це заслуговує.

Зараз люди в коментарях пишуть, що чомусь "Ліверпуль" грає в гостях у команди п'ятого дивізіону, а "Баварія" — у представника регіональної ліги. На жаль, у нас думають по-іншому, але я не буду це коментувати", — заявив головний тренер "Буковини".

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