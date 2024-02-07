В Эвертоне объяснили, как Миколенко влияет на игру команды

Миколенко в матче с "Тоттенхэмом". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Дуайт Макнил считает игру Виталия Миколенко образцом для подражания. В последние месяцы действия украинца на поле получают хвалебные отзывы от экспертов и болельщиков.

Макнил оценил уровень английского языка Миколенко и его влияние на партнеров по команде в интервью официальному сайту "Эвертона".

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Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в начале 2022 года. Первый год украинец потратил на адаптацию в новой команде и английском футболе. В этом ему помогал партнер по сборной Украины Александр Зинченко.

Однако сезон 2023/2024 Виталий Миколенко начал очень уверенно. Он уже сыграл в 18 матчах и забил два гола. При этом защитник не получил ни одного предупреждения. Дуайт Макнил заявил, что футболисты "Эвертона" давно считают украинца важной частью команды.

Виталий Миколенко противостоит Джефферсону Лерма из "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/Peter Powell

Что делает Миколенко в "Эвертоне"

Английский футболист заверил, что Виталий Миколенко постоянно улучшает свои действия на поле и является одним из лучших защитников в Премьер-лиге. По словам Дуайта Макнила, который сидит рядом с украинцем в раздевалке, Миколенко эффективно противодействует противнику на поле, хорошо играет один в один, надежно выполняет отборы мяча и учится эффективно поддерживать атаки "Эвертона".

"По-настоящему видишь прогресс Виталия, когда каждую неделю взаимодействуешь с ним на поле. Он уже здорово говорит по-английски, прекрасно понимает указания тренера и постоянно стремится что-то улучшить в своей игре. Это надежный футболист и хороший друг", — рассказал Дуайт Макнил.

"Эвертон" в этом сезоне пострадал от штрафных санкций со стороны АПЛ. После того как с команды сняли очки, она ведет борьбу за выживание в элитном дивизионе. После 23-х туров "ириски" занимают 18 место в турнирной таблице.

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