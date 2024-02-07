В Эвертоне объяснили, как Миколенко влияет на игру команды
Полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Дуайт Макнил считает игру Виталия Миколенко образцом для подражания. В последние месяцы действия украинца на поле получают хвалебные отзывы от экспертов и болельщиков.
Макнил оценил уровень английского языка Миколенко и его влияние на партнеров по команде в интервью официальному сайту "Эвертона".
Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в начале 2022 года. Первый год украинец потратил на адаптацию в новой команде и английском футболе. В этом ему помогал партнер по сборной Украины Александр Зинченко.
Однако сезон 2023/2024 Виталий Миколенко начал очень уверенно. Он уже сыграл в 18 матчах и забил два гола. При этом защитник не получил ни одного предупреждения. Дуайт Макнил заявил, что футболисты "Эвертона" давно считают украинца важной частью команды.
Что делает Миколенко в "Эвертоне"
Английский футболист заверил, что Виталий Миколенко постоянно улучшает свои действия на поле и является одним из лучших защитников в Премьер-лиге. По словам Дуайта Макнила, который сидит рядом с украинцем в раздевалке, Миколенко эффективно противодействует противнику на поле, хорошо играет один в один, надежно выполняет отборы мяча и учится эффективно поддерживать атаки "Эвертона".
"По-настоящему видишь прогресс Виталия, когда каждую неделю взаимодействуешь с ним на поле. Он уже здорово говорит по-английски, прекрасно понимает указания тренера и постоянно стремится что-то улучшить в своей игре. Это надежный футболист и хороший друг", — рассказал Дуайт Макнил.
"Эвертон" в этом сезоне пострадал от штрафных санкций со стороны АПЛ. После того как с команды сняли очки, она ведет борьбу за выживание в элитном дивизионе. После 23-х туров "ириски" занимают 18 место в турнирной таблице.
Свой следующий матч "Эвертон" сыграет в субботу, десятого марта, против "Манчестер Сити" на выезде.
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