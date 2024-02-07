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В Евертоні пояснили, як Міколенко впливає на гру команди

7 лютого 2024 19:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В Евертоні пояснили, як Міколенко впливає на гру команди
Миколенко у матчі з "Тоттенгемом". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник англійського футбольного клубу "Евертон" Дуайт Макніл вважає гру Віталія Миколенка взірцем для наслідування. В останні місяці дії українця на полі одержують хвалебні відгуки від експертів та вболівальників.

Макніл оцінив рівень англійської мови Миколенка та його вплив на партнерів по команді в інтерв'ю офіційному сайту "Евертона".

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Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з київського "Динамо" на початку 2022 року. Перший рік українець витратив на адаптацію у новій команді та англійському футболі. У цьому йому допомагав партнер зі збірної України Олександр Зінченко.

Проте сезон 2023/2024 Віталій Миколенко розпочав дуже впевнено. Він уже зіграв у 18 матчах та забив два голи. При цьому захисник не отримав жодного попередження. Дуайт Макніл заявив, що футболісти "Евертона" давно вважають українця важливою частиною команди.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко протистоїть Джефферсону Лерма із "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/Peter Powell

Що робить Миколенко в "Евертоні"

Англійський футболіст запевнив, що Віталій Миколенко постійно покращує свої дії на полі та є одним із найкращих захисників у Прем'єр-лізі. За словами Дуайта Макніла, який сидить поруч з українцем у роздягальні, Миколенко ефективно протидіє супротивникові на полі, добре грає один в один, надійно виконує відбори м'яча та вчиться ефективно підтримувати атаки "Евертона".

"По-справжньому бачиш прогрес Віталія, коли щотижня взаємодієш з ним на полі. Він уже здорово говорить англійською, чудово розуміє вказівки тренера і постійно прагне щось покращити у своїй грі. Це надійний футболіст і добрий друг", — розповів Дуайт Макніл.

"Евертон" цього сезону постраждав від штрафних санкцій з боку АПЛ. Після того, як з команди зняли очки, вона веде боротьбу за виживання в елітному дивізіоні. Після 23-х турів "іриски" посідають 18 місце у турнірній таблиці.

Свій наступний матч "Евертон" зіграє у суботу, десятого березня, проти "Манчестер Сіті" на виїзді.

Нагадаємо, влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

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Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

спорт
футбол
Евертон
Англійська Прем'єр-ліга
Віталій Миколенко

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