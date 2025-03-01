В футболе ввели новое правило для вратарей — как оно повлияет на игру

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

С нового сезона правила футбола получат новые изменения. На этот раз они касаются игры голкиперов.

Международный совет футбола ввел новое правило, которое начнет действовать с сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также:

Новое правило касается аспекта игры вратарей, на который очень часто обращают внимание болельщики. Ожидается, что с нового сезона изменения положительно повлияют на динамику игры.

Заседание IFAB. Фото: x.com/TheIFAB

Что изменится в правилах футбола

С нового сезона голкипер не будет иметь права держать мяч в руках более восьми секунд. В случае, если это будет зафиксировано, судья будет назначать угловой удар для команды-соперницы.

Сейчас, по правилам футбола, если вратарь задерживает мяч более чем на шесть секунд, арбитр имеет право назначить свободный удар.

Международный совет футбола, кроме изменения правил, также поддержал решение протестировать нагрудные камеры, которые носят официальные лица матчей на соревнованиях ФИФА.

Напомним, известны три украинских боксера, которые имеют шансы повторить успех Александра Усика.

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев впервые показал свою новую девушку.

Мы разобрались, как известные спортсмены отреагировали на перепалку президентов Украины и США.

Названы пять украинских легионеров, которые в последнее время все меньше появляются в СМИ.