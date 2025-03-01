У футболі ввели нове правило для воротарів — як воно вплине на гру

Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Нойер. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

З нового сезону правила футболу отримають нові зміни. Цього разу вони стосуються гри голкіперів.

Міжнародна рада футболу ввела нове правило, яке розпочне діяти з сезону 2025/2026, повідомляє пресслужба організації.

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Нове правило стосується аспекту гри воротарів, на який дуже часто звертають увагу вболівальники. Очікується, що з нового сезону зміни позитивно вплинуть на динаміку гри.

Засідання IFAB. Фото: x.com/TheIFAB

Що зміниться в правилах футболу

З нового сезону голкіпер не матиме права тримати м'яч в руках понад вісім секунд. У разі, якщо це буде зафіксовано, суддя призначатиме кутовий удар для команди-суперниці.

Зараз, за правилами футболу, якщо воротар затримує м'яч на понад шість секунд, арбітр має право призначити вільний удар.

Міжнародна рада футболу, окрім зміни правил, також підтримала рішення протестувати нагрудні камери, які носять офіційні особи матчів на змаганнях ФІФА.

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