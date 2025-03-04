Наказание для Роналду впечатляет — Иран опубликовал решение

Криштиану Роналду во время матча за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог помочь саудовской команде в выездном матче Азиатской Лиги чемпионов против иранского "Эстегляля". Официальной причиной отсутствия португальца в заявке считается мышечная усталость.

На самом деле в Саудовской Аравии отказались вести Роналду в Иран из-за скандала, сообщает talkSport.

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В 2023 году "Аль-Наср" играл в АЛЧ с "Персеполисом". Перед игрой с иранской командой Криштиану Роналду встретился с Фатемой Хаммами. Художница с ограниченными возможностями пишет свои картины ногами и является болельщицей португальского игрока.

"Моя заветная мечта — обнять Роналду", — болельщик на матче "Аль-Насра". Фото: Reuters

Роналду обнял художницу, что является преступлением в Иране. Дело в том, что Фатема замужем, и по местным законам другой мужчина не имеет права к ней прикасаться. По итогам инцидента возник скандал, в стране призвали наказать звезду "Аль-Насра". Криштиану могли присудить 99 ударов плетью.

Как завершился скандал

"Аль-Наср" сыграл на выезде вничью с командой "Эстегляль" со счетом 0:0. Криштиану Роналду не поехал со своей командой в Иран из опасения спровоцировать новый скандал. Однако официальный Тегеран смягчил риторику в отношении португальца.

Криштиану Роналду и Фатема Хаммами. Фото: instagram.com/cristiano/

Власти страны назвали встречу Роналду с Фатемой проявлением акта гуманизма, который должен вызывать только одобрение и восхищение. Криштиану поцеловал художницу в лоб, и спортивные власти Ирана не готовы преследовать за этот поступок звезду футбола. Тегеран заявил, что Роналду может не опасаться поездок в Иран.

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