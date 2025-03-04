Покарання для Роналду вражає — Іран опублікував рішення

Кріштіану Роналду під час матчу за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду не зміг допомогти саудівській команді у виїзному матчі Азіатської Ліги чемпіонів проти іранського "Естегляля". Офіційною причиною відсутності португальця в заявці вважається м'язова втома.

Насправді в Саудівській Аравії відмовилися вести Роналду в Іран через скандал, повідомляє talkSport.

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У 2023 році "Аль-Наср" грав в АЛЧ з "Персеполісом". Перед грою з іранською командою Кріштіану Роналду зустрівся з Фатемою Хаммамі. Художниця з обмеженими можливостями пише свої картини ногами і є вболівальницею португальського гравця.

"Моя заповітна мрія — обійняти Роналду", - уболівальник на матчі "Аль-Насра". Фото: Reuters

Роналду обійняв художницю, що є злочином в Ірані. Річ у тім, що Фатема заміжня, і за місцевими законами інший чоловік не має права до неї торкатися. За підсумками інциденту виник скандал, у країні закликали покарати зірку "Аль-Насра". Кріштіану могли присудити 99 ударів батогом.

Як завершився скандал

"Аль-Наср" зіграв на виїзді внічию з командою "Естегляль" із рахунком 0:0. Кріштіану Роналду не поїхав зі своєю командою до Ірану з побоювання спровокувати новий скандал. Однак офіційний Тегеран пом'якшив риторику щодо португальця.

Кріштіану Роналду та Фатема Хаммамі. Фото: instagram.com/cristiano/

Влада країни назвала зустріч Роналду з Фатемою проявом акту гуманізму, який повинен викликати тільки схвалення і захоплення. Кріштіану поцілував художницю в лоб, і спортивна влада Ірану не готова переслідувати за цей вчинок зірку футболу. Тегеран заявив, що Роналду може не побоюватися поїздок до Ірану.

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