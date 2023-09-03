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В Испании рассказали, почему не дали шанс Яремчуку

3 сентября 2023 12:19
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Агабекян Карен
редактор
В Испании рассказали, почему не дали шанс Яремчуку
Роман Яремчук в новом клубе Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче четвертого тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях уступила "Алавесу". Весь матч на скамейке запасных просидел украинский новичок "летучих мышей" Роман Яремчук.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха после матча рассказал, почему не выпустил украинца. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

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Отметим, что Яремчук перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "Валенсию" в годовую аренду.

Яремчук мало еще времени с командой

По словам Барахи, было бы риском выпускать на поле Яремчука, который в последнюю неделю почти не тренировался, а занимался трансфером.

"Ему нужно набрать темп, успокоиться и работать так, чтобы он был доступен команде. Он не был готов такой игре, как сегодняшняя", — сказал тренер.

Отметим, что Яремчук был заявлен на матч, который должен прошел на следующий день после подписания контракта с "летучими мышами".

"Валенсия" в Ла Лиге занимает 11-е место, имея в активе 6 очков. Следующая игра команды состоится 16 сентября дома против "Атлетико".

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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