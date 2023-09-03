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В Іспанії розповіли, чому не дали шанс Яремчуку

3 вересня 2023 12:19
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Агабекян Карен
редактор
В Іспанії розповіли, чому не дали шанс Яремчуку
Роман Яремчук у новому клубі. Фото: "Валенсія"
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Агабекян Карен
редактор

У матчі четвертого туру чемпіонату Іспанії "Валенсія" в гостях поступилася "Алавесу". Весь матч на лавці запасних просидів український новачок "кажанів" Роман Яремчук.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха після матчу розповів, чому не випустив українця. Слова спеціаліста наводить пресслужба клубу.

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Зазначимо, що Яремчук перейшов з бельгійського "Брюгге" у іспанську "Валенсію" в річну оренду.

Яремчук ще часу мало з командою

За словами Барахи, був дуже великий ризик випускати на поле Яремчука, який останній тиждень майже не тренувався, а займався трансфером.

"Йому потрібно набрати темп, заспокоїтися і працювати так, щоб він був доступний команді. Він не був готовий такій грі, як сьогоднішня", — сказав тренер.

Зазначимо, що Яремчук був заявлений на матч, який мав відбутися на наступний день після підписання контракту з "кажанами".

"Валенсія" наразі в Ла Лізі посідає 11-те місце, маючи в активі 6 очок. Наступна гра команди відбудеться 16 вересня вдома проти "Атлетико".

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