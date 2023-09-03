В Іспанії розповіли, чому не дали шанс Яремчуку

Роман Яремчук у новому клубі. Фото: "Валенсія"

У матчі четвертого туру чемпіонату Іспанії "Валенсія" в гостях поступилася "Алавесу". Весь матч на лавці запасних просидів український новачок "кажанів" Роман Яремчук.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха після матчу розповів, чому не випустив українця. Слова спеціаліста наводить пресслужба клубу.

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Зазначимо, що Яремчук перейшов з бельгійського "Брюгге" у іспанську "Валенсію" в річну оренду.

El equipo hace piña antes del #AlavésValencia de esta tarde 🔵⚪️🦇#ADNVCF pic.twitter.com/OlAxH1B1iX — Valencia CF (@valenciacf) September 2, 2023

Яремчук ще часу мало з командою

За словами Барахи, був дуже великий ризик випускати на поле Яремчука, який останній тиждень майже не тренувався, а займався трансфером.

"Йому потрібно набрати темп, заспокоїтися і працювати так, щоб він був доступний команді. Він не був готовий такій грі, як сьогоднішня", — сказав тренер.

Зазначимо, що Яремчук був заявлений на матч, який мав відбутися на наступний день після підписання контракту з "кажанами".

"Валенсія" наразі в Ла Лізі посідає 11-те місце, маючи в активі 6 очок. Наступна гра команди відбудеться 16 вересня вдома проти "Атлетико".

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