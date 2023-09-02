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Яремчук сегодня дебютирует за "Валенсию"

2 сентября 2023 11:43
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук сегодня дебютирует за "Валенсию"
Яремчук вместе с голкипером "Валенсии" и сборной Грузии Георгием Мамардашвили. Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

1 августа форвард сборной Украины Роман Яремчук перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "Валенсию" на правах аренды. При этом уже 2 августа футболист может дебютировать за новую команду.

В заявку на следующий матч клуба в Ла Лиге Яремчук уже попал.

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Яремчук перешел в аренду на один сезон после того, как провел в "Брюгге" худший год в своей карьере. Прошедшим летом в официальных матчах Яремчук за бельгийцев забил четыре мяча в пяти играх. Интересно, что трижды он отличился в одной игре.

Яремчук попал в команду с проблемами

"Валенсия" опубликовала заявку на гостевой матч против "Алавеса", который стартует сегодня в 19:30 по киевскому времени.

У Яремчука, прошедшего подготовку к сезону в Бельгии, есть шансы выйти на поле, поскольку у команды проблемы с форвардами. Альберто Мари травмирован минимум до декабря, и кроме Романа в заявке только Хьюго Дуро, который в этом сезоне забил один гол в трех матчах.

Отметим, что после трех туров в Ла Лиге у "Валенсии" 6 очков. Команда обыграла "Севилью", "Лас-Пальмас" и уступила "Осасуне".

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