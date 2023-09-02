Яремчук сегодня дебютирует за "Валенсию"

Яремчук вместе с голкипером "Валенсии" и сборной Грузии Георгием Мамардашвили. Фото: "Валенсия"

1 августа форвард сборной Украины Роман Яремчук перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "Валенсию" на правах аренды. При этом уже 2 августа футболист может дебютировать за новую команду.

В заявку на следующий матч клуба в Ла Лиге Яремчук уже попал.

Читайте также:

Яремчук перешел в аренду на один сезон после того, как провел в "Брюгге" худший год в своей карьере. Прошедшим летом в официальных матчах Яремчук за бельгийцев забил четыре мяча в пяти играх. Интересно, что трижды он отличился в одной игре.

Яремчук попал в команду с проблемами

"Валенсия" опубликовала заявку на гостевой матч против "Алавеса", который стартует сегодня в 19:30 по киевскому времени.

У Яремчука, прошедшего подготовку к сезону в Бельгии, есть шансы выйти на поле, поскольку у команды проблемы с форвардами. Альберто Мари травмирован минимум до декабря, и кроме Романа в заявке только Хьюго Дуро, который в этом сезоне забил один гол в трех матчах.

Отметим, что после трех туров в Ла Лиге у "Валенсии" 6 очков. Команда обыграла "Севилью", "Лас-Пальмас" и уступила "Осасуне".

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

Один из лучших игроков чемпионата Украины перешел в известный английский клуб.

"Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского.

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок.