Яремчук сегодня дебютирует за "Валенсию"
1 августа форвард сборной Украины Роман Яремчук перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "Валенсию" на правах аренды. При этом уже 2 августа футболист может дебютировать за новую команду.
В заявку на следующий матч клуба в Ла Лиге Яремчук уже попал.
Яремчук перешел в аренду на один сезон после того, как провел в "Брюгге" худший год в своей карьере. Прошедшим летом в официальных матчах Яремчук за бельгийцев забил четыре мяча в пяти играх. Интересно, что трижды он отличился в одной игре.
🎥🔴 Так что ha sido nuestro desplazamiento— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
Valencia 🔄 Vitoria-Gasteiz #AlavésValencia 🔵⚪️🦇 #ADNVCF pic.twitter.com/KMVldkkbY8
Яремчук попал в команду с проблемами
"Валенсия" опубликовала заявку на гостевой матч против "Алавеса", который стартует сегодня в 19:30 по киевскому времени.
У Яремчука, прошедшего подготовку к сезону в Бельгии, есть шансы выйти на поле, поскольку у команды проблемы с форвардами. Альберто Мари травмирован минимум до декабря, и кроме Романа в заявке только Хьюго Дуро, который в этом сезоне забил один гол в трех матчах.
Отметим, что после трех туров в Ла Лиге у "Валенсии" 6 очков. Команда обыграла "Севилью", "Лас-Пальмас" и уступила "Осасуне".
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