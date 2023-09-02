Яремчук сьогодні дебютує за "Валенсію"

Яремчук разом із голкіпером "Валенсії" та збірною Грузії Георгієм Мамардашвілі. Фото: "Валенсія"

1 серпня форвард збірної України Роман Яремчук перейшов з бельгійського "Брюгге" до іспанської "Валенсії" на правах оренди. При цьому вже 2 серпня футболіст може дебютувати за нову команду.

В заявку на наступний матч клуб в Ла Лізі Яремчук вже потрапив.

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Яремчук перейшов в оренду на один сезон після того, як провів у "Брюгге" найгірший рік у своїй кар'єрі. Влітку в офіційних матчах Яремчук за бельгійців забив чотири м'ячі у п'яти іграх. Цікаво, що тричі він відзначився в одній грі.

Яремчук потрапив у команду з проблемами

"Валенсія" опублікувала заявку на гостьовий матч проти "Алавеса", який стартує сьогодні о 19:30 за київським часом.

У Яремчука, який пройшов підготовку до сезону в Бельгії, є шанси вийти на поле, оскільки у команди проблеми з форвардами. Альберто Марі травмований мінімум до грудня й крім Романа в заявці є лише Хьюго Дуро, який цього сезону забив один гол в трьох матчах.

Зазначимо, що після трьох турів в Ла Лізі у "Валенсії" 6 очок. Команда обіграла "Севілью", "Лас-Пальмас", та поступилася "Осасуні".

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