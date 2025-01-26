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В клубе УПЛ рассказали, почему им не подошел чемпион мира

26 января 2025 14:14
Александр Ильющенков - Редактор
Левый берег не захотел подписать чемпиона мира по футболу — причина
Игроки "Левого берега" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_liviybereh
Александр Ильющенков - Редактор

Клубы украинской Премьер-лиги продолжают комплектацию на вторую часть сезона. Очень часто они ищут усиление на конкретные позиции.

Главный тренер команды УПЛ "Левый берег" Виталий Первак в интервью "Украинскому футболу" рассказал о кадровых изменениях в клубе и объяснил, почему он не рассматривал кандидатуру чемпиона мира.

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По его словам, "Левый берег" проводит точечную селекцию. И процесс поиска новых игроков продолжается.

 

"Левый берег" и чемпион мира

Виталий Первак отметил, что новички в клубе могут появиться и на сборах в Турции, и после возвращения в Украину.

При этом он опроверг интерес клуба к чемпиону мира 2019 года в составе сборной Украины U-20 Денису Устименко.

"Я Дениса знаю еще со времен "Александрии", но предложения по нему не было. На позиции нападающего у нас есть Сухоручко, Кобзарь, Гереш, а теперь еще и Ризнык. Перебор — это есть не очень хорошо", — отметил Первак.

Бывший игрок "Кривбасса" Денис Устименко несколько недель назад перешел в киевскую "Оболонь".

Напомним, один из ключевых игроков "Барселоны" может уйти из клуба из-за угроз.

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Александр и Екатерина Усики активно занимаются меценатством, они рассказали о своих целях.

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