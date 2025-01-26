Лівий берег не захотів підписати чемпіона світу з футболу — причина

Гравці "Лівого берега" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_liviybereh

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують комплектацію на другу частину сезону. Дуже часто вони шукають підсилення на конкретні позиції.

Головний тренер команди УПЛ "Лівий берег" Віталій Первак в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про кадрові зміни в клубі та пояснив, чому він не розглядав кандидатуру чемпіона світу.

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За його словами, "Лівий берег" проводить точкову селекцію. І процес пошуку нових гравців продовжується.

"Лівий берег" та чемпіон світу

Віталій Первак зазначив, що новачки в клубі можуть з'явитися і на зборах в Туреччині, і після повернення до України.

При цьому він спростував інтерес клубу до чемпіона світу 2019 року у складі збірної України U-20 Дениса Устименка.

"Я Дениса знаю ще з часів "Олександрії", але пропозиції по ньому не було. На позиції нападника у нас є Сухоручко, Кобзар, Гереш, а тепер ще й Різник. Перебір — це є не дуже добре", — зазначив Первак.

Колишній гравець "Кривбаса" Денис Устименко кілька тижнів тому перейшов до київської "Оболоні".

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