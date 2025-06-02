ЛНЗ чистит состав перед приходом Пономарева - Тилль и Момо уйдут

Оливье Тилль. Фото: "ЛНЗ"

Черкасский ЛНЗ вскоре представит нового главного тренера Виталия Пономарева, который в прошлых сезонах тренировал львовский "Рух". Еще до представления нового наставника в клубе решили почистить состав команды.

Об одном из изменений в команде сообщил канал "ТаТоТаке".

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По информации источника, в клубе решили отпустить бывшего лидера команды Оливье Тилля, который в последнюю половину сезона потерял хорошую игровую форму.

При этом, необходимо еще желание Тилля, поскольку разрывать с ним не будут. Вероятно, у люксембуржца прописана хорошая сумма компенсации.

По информации INSIDE UPL, ЛНЗ хочет продать нападающего Фрэнсиса Момо, который имеет контракт с клубом до лета 2027 года.

В последний месяц сезона УПЛ Момо из-за непрофессионального поведения и конфликтов отстранили от тренировок с первой командой.

Новый главный тренер также не заинтересован в услугах нигерийца, отдавая предпочтение украинским игрокам.

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