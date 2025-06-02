ЛНЗ чистить склад перед приходом Пономарьова — Тілль і Момо підуть

Олів’є Тілль. Фото: "ЛНЗ"

Черкаський ЛНЗ невдовзі представить нового головного тренера Віталія Пономарьова, який в минулих сезонах тренував львівський "Рух". Ще до представлення нового наставника в клубі вирішили почистити склад команди.

Про одну зі змін в команді повідомив канал "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, в клубі вирішили відпустити колишнього лідера команди Олів’є Тілля, який в останні пів сезону втратив хорошу ігрову форму.

При цьому, необхідне ще бажання Тілля, оскільки розривати з ним не будуть. Ймовірно, у люксембуржця прописана хороша сума компенсації.

За інформацією INSIDE UPL, ЛНЗ хоче продати нападника Френсіса Момо, який має контракт з клубом до літа 2027 рокі.

В останній місяць сезону УПЛ Момо через непрофесійну поведінку та конфлікти відсторонили від тренувань із першою командою.

Новий головний тренер також не зацікавлений у послугах нігерійця, віддаючи перевагу українським гравцям.

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