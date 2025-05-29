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В одной из стран запретили и настольный футбол, и шахматы

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Дата публикации 29 мая 2025 17:50
Фигуркам футболистов отрежут головы по указанию Талибана
Классический настольный футбол. Фото: pexels.com

В Афганистане введен новый запрет, который касается популярной настольной игры. В провинции Дайкунди движение "Талибан" потребовало изменить внешний вид фигурок игроков в настольном футболе, чтобы продолжать использование столов.

По данным Afghanistan International, представителям клубов настольного футбола было приказано удалить головы у всех миниатюрных фигур.

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В противном случае игра будет полностью запрещена. Такое решение мотивировано религиозными соображениями — якобы фигурки напоминают "идолов", что, по мнению движения, противоречит исламу. 

Талибан
Представители Талибана. Фото: Reuters

Это не первый запрет на игры 

Официальных комментариев от "Талибана" пока не поступало. Однако за последние годы в стране участились ограничения на досуг. Ранее под запрет попали шахматы — спортивная власть признала игру "харам" (в исламе поступки и вещи, которые запрещены — Ред.) и приостановила работу Федерации шахмат Афганистана.

Такие меры вызывают обеспокоенность международного сообщества, особенно в контексте ограничений на культурную и спортивную жизнь страны.

Пока неизвестно, коснется ли запрет других провинций. Однако тенденция говорит о продолжающемся ужесточении контроля над свободным временем граждан. 

Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду отказался от 400 млн евро в Саудовской Аравии. 

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спорт футбол Афганистан Талибан Шахматы
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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