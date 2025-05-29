Фігуркам футболістів відріжуть голови за вказівкою Талібану

Класичний настільний футбол. Фото: pexels.com

В Афганістані введено нову заборону, яка стосується популярної настільної гри. У провінції Дайкунді рух "Талібан" зажадав змінити зовнішній вигляд фігурок гравців у настільному футболі, щоб продовжувати використання столів.

За даними Afghanistan International, представникам клубів настільного футболу було наказано видалити голови у всіх мініатюрних фігур.

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В іншому разі гру буде повністю заборонено. Таке рішення мотивовано релігійними міркуваннями — нібито фігурки нагадують "ідолів", що, на думку руху, суперечить ісламу.

Представники Талібану. Фото: Reuters

Це не перша заборона на ігри

Офіційних коментарів від "Талібану" поки що не надходило. Однак за останні роки в країні почастішали обмеження на дозвілля. Раніше під заборону потрапили шахи — спортивна влада визнала гру "харам" (в ісламі вчинки й речі, що є заборонено — Ред.) та призупинила роботу Федерації шахів Афганістану.

Такі заходи викликають занепокоєння міжнародної спільноти, особливо в контексті обмежень на культурне та спортивне життя країни.

Поки невідомо, чи торкнеться заборона інших провінцій. Однак тенденція свідчить про триваюче посилення контролю над вільним часом громадян.

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