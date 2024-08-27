Мендилибар назвал качество, которого Яремчуку не хватает в Олимпиакосе

Роман Яремчук празднует дебютный гол в Греции. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Греческий "Олимпиакос" одержал вторую победу подряд в местной Суперлиге. Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил победный гол за свою команду.

Этот мяч стал для Яремчука дебютным в составе греческого клуба, сообщает официальный сайт "Олимпиакоса".

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В рамках второго тура греческой Суперлиги "Олимпиакос" победил дома "Калитею" со счетом 2:1. Роман Яремчук на 77 минуте забил второй мяч своей команды. Украинец воспользовался ошибкой голкипера, который выпустил мяч из рук, и добил его в сетку с близкой дистанции.

Роман Яремчук перед игрой. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Что в Греции сказал о Яремчуке

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал первый гол украинца за греческий клуб. Наставнику не важно, кто приносит победу, он хочет видеть командную работу в каждом поединке. Тренер похвалил Яремчука, но заявил, что Роману есть, к чему стремиться.

"Велде помог в нападении, он создал этот момент. Яремчук оказался там, где должен быть. Но Роману необходимо улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке. Хорошо, что он забил гол, ведь этот мяч поможет форварду в психологическом плане", — объяснил Мендилибар.

Следующий поединок в чемпионате Греции "Олимпиакос" проведет на выезде в субботу, 31 августа. Соперником команды станет скромная "Ламия".

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