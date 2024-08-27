Мендилибар назвал качество, которого Яремчуку не хватает в Олимпиакосе

В Олимпиакосе объяснили, что необходимо Яремчуку для успешной игры в Греции
Греческий "Олимпиакос" одержал вторую победу подряд в местной Суперлиге. Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил победный гол за свою команду.
Этот мяч стал для Яремчука дебютным в составе греческого клуба, сообщает официальный сайт "Олимпиакоса".
В рамках второго тура греческой Суперлиги "Олимпиакос" победил дома "Калитею" со счетом 2:1. Роман Яремчук на 77 минуте забил второй мяч своей команды. Украинец воспользовался ошибкой голкипера, который выпустил мяч из рук, и добил его в сетку с близкой дистанции.
Что в Греции сказал о Яремчуке
Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал первый гол украинца за греческий клуб. Наставнику не важно, кто приносит победу, он хочет видеть командную работу в каждом поединке. Тренер похвалил Яремчука, но заявил, что Роману есть, к чему стремиться.
"Велде помог в нападении, он создал этот момент. Яремчук оказался там, где должен быть. Но Роману необходимо улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке. Хорошо, что он забил гол, ведь этот мяч поможет форварду в психологическом плане", — объяснил Мендилибар.
Следующий поединок в чемпионате Греции "Олимпиакос" проведет на выезде в субботу, 31 августа. Соперником команды станет скромная "Ламия".
Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.
"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину.
Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций.
"Шахтер" должен был остановиться в отеле, который россияне разбомбили в Кривом Роге.
Усик честно признался, чем пожертвовал ради боя с Фьюри.
Читайте Новини.LIVE!