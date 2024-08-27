Мендилібар назвав якість, якої Яремчуку не вистачає в Олімпіакосі

Роман Яремчук святкує дебютний гол у Греції. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Грецький "Олімпіакос" здобув другу перемогу поспіль у місцевій Суперлізі. Форвард збірної України Роман Яремчук забив переможний гол за свою команду.

Цей м'яч став для Яремчука дебютним у складі грецького клубу, повідомляє офіційний сайт "Олімпіакосу".

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У рамках другого туру грецької Суперліги "Олімпіакос" переміг удома "Калітею" з рахунком 2:1. Роман Яремчук на 77-й хвилині забив другий м'яч своєї команди. Українець скористався помилкою голкіпера, який випустив м'яч із рук, та добив його у сітку з близької дистанції.

Роман Яремчук перед грою. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Що у Греції сказав про Яремчука

Головний тренер "Олімпіакосу" Хосе Луїс Менділібар прокоментував перший гол українця за грецький клуб. Наставнику не важливо, хто приносить перемогу, він хоче бачити командну роботу у кожному поєдинку. Тренер похвалив Яремчука, але заявив, що Роману є, чого прагнути.

"Велде допоміг у нападі, він створив цей момент. Яремчук опинився там, де має бути. Але Роману необхідно покращити свою фізичну форму, бо він пізно приєднався до передсезонної підготовки. Добре, що він забив гол, адже цей м'яч допоможе форварду в психологічному. плані", — пояснив Менділібар.

Наступний поєдинок у чемпіонаті Греції "Олімпіакос" проведе на виїзді у суботу, 31 серпня. Суперником команди стане скромна "Ламія".

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