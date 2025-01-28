Украинский арбитр отстранен от футбола на три года — известны детали

Бывший арбитр УПЛ Дмитрий Кутаков. Фото: koaf.com.ua

Один из известных украинских арбитров не будет заниматься футбольной деятельностью следующие три года. По крайней мере, такое решение УАФ.

В комитете этики и честной игры УАФ прокомментировали отстранение на три года от футбольной деятельности бывшего арбитра Дмитрия Кутакова, пишет Tribuna.com.

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Соответствующее решение было принято 24 января. Сейчас появились более детальные разъяснения.

Арбитр Дмитрий Кутаков. Фото: ФК "Металлист" .

Почему Кутакова отстранили

В комитете рассказали, что арбитр УПЛ уведомил их "об обращении от Кутакова о возможном влиянии (манипулировании) на результат матча перед игрой".

На основании этого было открыто служебное расследование.

"В ходе расследования были проведены опросы и исследования, собраны материалы (в том числе, которые подтверждали попытки Кутакова Д.А. влияния (манипулирования) результатами), — говорится в сообщении Комитета этики и честной игры УАФ.

Ранее Дмитрий Кутаков обслуживал матчи всех главных футбольных лиг страны в качестве арбитра.

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