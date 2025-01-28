Украинский арбитр отстранен от футбола на три года — известны детали

В УАФ объяснили, почему отстранили экс-арбитра УПЛ на три года
Один из известных украинских арбитров не будет заниматься футбольной деятельностью следующие три года. По крайней мере, такое решение УАФ.
В комитете этики и честной игры УАФ прокомментировали отстранение на три года от футбольной деятельности бывшего арбитра Дмитрия Кутакова, пишет Tribuna.com.
Соответствующее решение было принято 24 января. Сейчас появились более детальные разъяснения.
Почему Кутакова отстранили
В комитете рассказали, что арбитр УПЛ уведомил их "об обращении от Кутакова о возможном влиянии (манипулировании) на результат матча перед игрой".
На основании этого было открыто служебное расследование.
"В ходе расследования были проведены опросы и исследования, собраны материалы (в том числе, которые подтверждали попытки Кутакова Д.А. влияния (манипулирования) результатами), — говорится в сообщении Комитета этики и честной игры УАФ.
Ранее Дмитрий Кутаков обслуживал матчи всех главных футбольных лиг страны в качестве арбитра.
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