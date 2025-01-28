Український арбітр відсторонений від футболу на три роки — відомі деталі

Колишній арбітр УПЛ Дмитро Кутаков. Фото: koaf.com.ua

Один із відомих українських арбітрів не буде займатися футбольною діяльністю наступні три роки. Принаймні, таке рішення УАФ.

В комітеті етики та чесної гри УАФ прокоментували відсторонення на три роки від футбольної діяльності колишнього арбітра Дмитра Кутакова, пише Tribuna.com.

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Арбітр Дмитро Кутаков. Фото: ФК "Металіст"

Чому Кутакова відсторонили

В комітеті розповіли, що арбітр УПЛ повідомив їх "про звернення від Кутакова щодо можливого впливу (маніпулювання) на результат матчу перд грою".

На підставі цього було відкрито службове розслідування.

"У ході розслідування були проведенні опитування і дослідження, зібрані матеріали (в тому числі, які підтверджували намагання Кутакова Д.О. впливу (маніпулювання) результатами)", — йдеться у повідомленні Комітету етики та чесної гри УАФ.

Раніше Дмитро Кутаков обслуговував матчі усіх головних футбольних ліг країни у якості арбітра.

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