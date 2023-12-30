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В УАФ пообещали отреагировать на побег футболистки сборной в Россию

30 декабря 2023 09:58
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Агабекян Карен
редактор
В УАФ пообещали отреагировать на побег футболистки сборной в Россию
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украине общественный резонанс вызвал сюжет росСМИ, на котором футболистка сборной страны Дарья Кравец пыталась попасть в РФ. Она планировала играть там в футбол.

В Украинской федерации футбола уже видели видео и пообещали официально отреагировать, сообщила "Трибуна".

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Кто займется Кравец

О том, что видел новость и будет на нее реагировать, сообщил глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка.

"Да, мы видели новость и позаботимся об этом", — сказал Баранка.

У 29-летней футболистки на телефоне нашли удаленные сообщения из Телеграм, где она обещала перечислить заработанные в России деньги на нужды ВСУ. Также в переписке российских военных девушка называла орками.

Отметим, что уроженка Лимана, Донецкой области уже выступала в России. В 2014-м году она играла за "Мордовочку" Саранск, а в 2015-м за "Зоркий" Красногорск. В прошлом сезоне украинка выступала в Италии за клуб "Комо".

После российского опыта в карьере Кравец выступала в казахском БИИКе, израильском "Киръят-Гате, французском "Реймсе" и итальянской "Фиорентине".

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

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