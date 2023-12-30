В УАФ пообещали отреагировать на побег футболистки сборной в Россию

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка. Фото: УАФ

В Украине общественный резонанс вызвал сюжет росСМИ, на котором футболистка сборной страны Дарья Кравец пыталась попасть в РФ. Она планировала играть там в футбол.

В Украинской федерации футбола уже видели видео и пообещали официально отреагировать, сообщила "Трибуна".

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Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) December 29, 2023

Кто займется Кравец

О том, что видел новость и будет на нее реагировать, сообщил глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка.

"Да, мы видели новость и позаботимся об этом", — сказал Баранка.

У 29-летней футболистки на телефоне нашли удаленные сообщения из Телеграм, где она обещала перечислить заработанные в России деньги на нужды ВСУ. Также в переписке российских военных девушка называла орками.

Отметим, что уроженка Лимана, Донецкой области уже выступала в России. В 2014-м году она играла за "Мордовочку" Саранск, а в 2015-м за "Зоркий" Красногорск. В прошлом сезоне украинка выступала в Италии за клуб "Комо".

После российского опыта в карьере Кравец выступала в казахском БИИКе, израильском "Киръят-Гате, французском "Реймсе" и итальянской "Фиорентине".

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