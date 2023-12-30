В УАФ пообіцяли відреагувати на втечу футболістки збірної до Росії

Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка. Фото: УАФ

В Україні громадський резонанс викликав сюжет росЗМІ, на якому футболістка збірної країни Дар'я Кравець намагалася потрапити до РФ . Вона планувала грати там у футбол.

В Українській федерації футболу вже бачили відео та пообіцяли офіційно відреагувати, повідомила "Трибуна".

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Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але найцікавіше що росіяни мають повний доступ до видаленого листування з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) December 29, 2023

Хто займеться Кравець

Про те, що бачив новину і реагуватиме на неї, повідомив голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.

"Так, ми бачили новину і подбаємо про це", — сказав Баранка.

У 29-річної футболістки на телефоні знайшли видалені повідомлення з Телеграм, де вона обіцяла перерахувати зароблені в Росії гроші на потреби ЗСУ. Також у листуванні російських військових дівчина називала орками.

Зазначимо, що уродженка Лимана, Донецької області вже виступала в Росії. 2014-го року вона грала за "Мордовочку" Саранськ, а 2015-го за "Зоркій" Красногорськ. Минулого сезону українка виступала в Італії за клуб "Комо".

Після російського досвіду у кар'єрі Кравець виступала у казахському БІІКу, ізраїльському "Кір'ят-Гаті, французькому "Реймсі" та італійській "Фіорентині".

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